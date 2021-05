El Peralada afronta aquest migdia un duel directe davant el Pobla de Mafumet (12 h). En joc hi ha un premi ben llaminer com ho és el primer lloc de la classificació. Els dos equips es troben ara empatats a la taula amb 33 punts, però els d'Albert Carbó arriben segons perquè tenen el gol average en contra. Els xampanyers, que encara no han encaixat cap derrota en aquesta segona fase, podrien agafar avantatge en el grup de la permanència.