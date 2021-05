El Sarrià guanya el Zamora i fa un altre pas cap a la permanència a Plata

El Sarrià va aconseguir una altre triomf molt important en la seva lluita per la permanència. El conjunt entrenat per Salva Puig va sumar la seva quarta victòria en cinc partits davant el Zamora (25-23), que els permet afrontar els tres últims partits de la fase per la salvació amb moltes possibilitats de mantenir-se un any més a Plata. I ho va fer en un partit que va dominar en tot moment, però també va haver de patir per segellar el triomf. I és que tot i tenir un avantatge màxim de set gols en la primera meitat (14-7), els visitants van empatar a dotze minuts del final (21-21). Però als blaus no els van tremolar les cames i van obtenir una altra victòria que els situa tercers de la classifiació , tres punts per sobre del descens, que marca el Teucro, que té un partit menys.

Una bona defensa i algunes aturades d'Aleix Toro van fer que els locals poguessin tenir el primer avantatge clar en els minuts inicials (5-2). Tot i que no estaven del tot fins en atac, ho estaven al darrere i quan faltaven cinc minuts per al descans només havien encaixat set dianes i dominaven per set gols (14-7). El temps mort, però, va fer reaccionar als visitants que a 10 segons pel descans van reduir l'avantatge a tres (14-11). Guillem Lozano, en un atac ràpid, posava el 15-11 just sobre la botzina perquè els gironins poguessin marxar amb quatre gols de marge als vestidors.

I semblava que els de Salva Puig no havien de patir en excés en la segona meitat, perquè estaven ben plantats, i la diferència estava entre els tres i quatre gols. Però tot va canviar a partir de l'equador de la represa (21-17) quan el Sarrià es va bloquejar en atac i es va trobar amb un immens Lautaro sota pals. El Zamora va aprofitar les aturades del seu porter per empatar a 21 quan faltaven 12 minuts per al descans. Començava un nou partit, però el Sarrià no es va deixar intimidar i va tornar a agafar un avantatge de dos gols (24-22). Una bona defensa va fer entrar als locals amb avantatge en l'últim minut i Serrano sentenciava amb el 25-22.