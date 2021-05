Victòria del Banyoles per mantenir vives les opcions de la permanència

El Banyoles no baixa els braços fàcilment. Es resigna a perdre la categoria. O si més no a fer-ho sense lluitar fins al final. Els de Kiku Parcerisas van aconseguir ahir una victòria vital al camp del Santfeliuenc (1-2), que els permet mantenir intactes les opcions per salvar-se. I és que els banyolins se situen a sis punts de la permanència que marca el Figueres amb 28. A més, encara tenen un partit pendent i falten cinc jornades per disputar-se.

Un malentès entre Congost i Bartrina va acabar amb un regal per al Santfeliuenc, avançant-se amb un gol de Collado (min. 27). El Banyoles, però, va seguir dominant. Fruit d'això, va arribar el penal a Pime. L'alt-empordanès no va fallar (min. 44) i allargant el seu estat de gràcia va marcar el 1-2 definitiu amb acrobàcia inclosa. El rival va frustrar el tercer a Ignasi.