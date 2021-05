Andreu Guiu reanima la flama de l'ascens a Primera RFEF (2-0)

Quan quelcom no rutlla, el millor és fer un canvi que permeti oferir alternatives. Andreu Guiu va ser el desencadenant ahir en el partit del Llagostera contra l'Atlètic Llevant. Oriol Alsina va decidir fer entrada a l'extrem tarragoní al minut 55 en detriment d'un Pitu que estrenava titularitat aquest curs. Un cop més, l'entrenador blaugrana va estar encertat i la modificació va detonar el Llagostera, que es va desfer del darrer equip que havia sortit victoriós en partit de Lliga del Municipal, el 9 de febrer de 2020. L'exjugador del Prat primer va servir en safata de plata el gol a Sascha i quan restaven escassos minuts va fer aixecar el públic amb una jugada emulant Maradona o Messi per certificar el 2-0 i reanimar el somni de ser a Primera RFEF la temporada que ve. Ara l'equip és tercer.

La derrota contra l'Hèrcules entre setmana podia entrar als plans. Van demostrar el potencial que tenen, els alacantins. Amb el Cornellà destacat, l'Hèrcules sembla el rival a batre. Caure està permès si després tens la voluntat d'aixecar-te. Ahir llevar-se i recuperar-se no era una tasca fàcil. Arribava al Municipal un Atlètic Llevant que és cuer d'aquesta segona fase de Segona B però que li té les mides agafades al Llagostera. El filial granota és el darrer equip que va ser capaç d'endur-se els tres punts del fortí blaugrana. Va ser un 9 de febrer de 2020 quan els d'Oriol Alsina van caure per 1-3. A més, i per si no fos prou, a això calia afegir-li que els tres darrers precedents s'havien saldat amb victòria valencianista. El repte era majúscul.

Respecte el partit jugat a Alacant dimecres passat, Oriol Alsina va decidir no variar gaire l'esquema inicial fent només dos canvis. Juvi i Pitu, que estrenava titularitat aquesta temporada, van sortir de titular en detriment de Manchón i Guiu. Amb l'escalf del públic i sabedors que jugant de local tenen un punt més a favor, els d'Alsina van sortit amb tot i van tenir les ocasions més clares: Duba dins l'àrea i Pitu van ser els protagonistes de la primera part però els seus xuts no van poder materialitzar-se en gol. Per l'altra banda, Marcos va tancar la porteria amb candau i va evitar en dues ocasions que l'Atlètic Llevant inaugurés el marcador.

A la represa, l'exespanyolista Marc Manchon va substituir un Juvanteny que havia vist groga a la segona meitat. Duba i Pitu, emulant els primers 45 minuts, les van tenir. La més clara va ser per l'extrem internacional sub-21 amb Bèlgica. La seva rematada amb l'esquerre va fregar el travesser. Això passava pocs minuts abans del detonant del partit: l'entrada d'Andreu Guiu. De les botes de l'extrem van originar-se els dos gols que li van donar els tres punts als blaugranes. Primer, i per banda dreta on fa tant mal, va assistir a Sascha perquè el davanter tirant-se de planxa superés Picón. Després, a dos minuts pel final, va agafar la pilota a camp propi per driblar fins a cinc rivals i plantar-se sol davant del porter que el va afusellar sense miraments per posar el 2-0 final. Sense temps per res més, el Llagostera suma tres punts vitals per seguir amb el somini de jugar la nova Primera RFEF. Però no pot fallar ni a La Nucía ni amb l'Hèrcules a casa.