El Barça s'entrena i Sergio Busquets treballa al marge

Païda la relliscada de dissabte, quan el Barça no va poder batre l'Atlètic i superar-lo així a la classificació, l'equip ja pensa en el proper compromís de Lliga i per això mateix ahir es va entrenar a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Va ser una sessió de recuperació per als que van jugar el cap de setmana, però amb la ment ja posada en el duel de demà amb el Llevant. Qui no es va exercitar amb el grup va ser el migcampista Sergio Busquets. Contra l'Atlètic, el blaugrana només va aguantar mitja hora al damunt del terreny de joc. En va tenir la culpa un fort cop amb Savic. Tot i recuperar-se de manera momentània, va haver de ser substituït i poc després el club explicava, mitjançant un comunicat, que Busquets pateix una contusió facial i una fissura maxil·lar, cosa que va obligar a dur el futbolista a un centre hospitalari.

No té l'alta encara i ahir va exercitar-se al marge dels seus companys, així que és dubte per jugar demà al camp del Llevant (22 hores). La bona nova és que va poder descansar en el seu domicili i la zona afectada es trobava en bones condicions. Caldrà veure quina és la seva evolució en les properes hores. La fissura és de petites dimensions i no haurà de dur cap màscara si acaba jugant. Com a molt, podria haver de dur una petita protecció, però res tan aparatós com s'ha vist en d'altres casos.

No hi era Busquets, però Ronald Koeman va poder treballar amb la resta de jugadors disponibles. No pas amb Ansu Fati ni tampoc Coutinho, tots dos lesionats des de fa temps i al mateix temps descartats per al que queda de temporada. L'equip es tornarà a entrenar avui mateix a partir de les 11 del matí i després el tècnic compareixerà en roda de premsa per valorar el següent compromís.