La Bisbal torna a acollir el millor tennis femení

Ahir es van disputar al Club Tennis la Bisbal Centre Esportiu els 16 partits de la primera ronda de la fase prèvia del V Torneig Internacional de Tennis Femení Solgironès. La jornada va arrancar a les deu del matí i es va allargar fins gairebé les set de la tarda.

Dels 4 partits del primer torn, va destacar la victòria de la barcelonina Guiomar Maristany sobre la jugadora del Regne Unit Emily Webley-Smith per un convincent 6/2 6/0. Un dels partits de la jornada el van disputar la jugadora gallega Jessica Bouzas i la russa Valentina Ivakhenko, on l'última es va acabar imposant per un ajustat 3/6 7/5 10/8. Vora les dotze del migdia començaven els partits de segon torn amb dos enfrontaments igualadíssims.

A la pista central, la madrilenya Olga Sáez va guanyar l'alemanya Julyette Maria Josephine Steur per 4/6 6/2 12/10. Al mateix temps, a la pista 2, la jugadora aragonesa Carlota Martínez, que arribava al torneig com a convidada (Wild Card), va jugar un partit espectacular contra la canadenca Rebecca Marino i va vèncer per un 3/6 6/3 10/8.

Ja entrada la tarda, tota l'atenció se centrava en el partit que es disputava entre la italiana Camila Rosatello i la jugadora de Blanes i única representant de les comarques gironines del torneig, Marina Bassols. La blanenca va guanyar per 6/1 i 7/6. Avui es disputaran els 8 partits de l'última ronda de fase prèvia a partir de les 10 del matí.