Una diana en pròpia porta al tram final deixa el Peralada sense premi

El Peralada va visitar la Pobla de Mafumet amb l'expectativa a l'horitzó d'encaminar la permanència, però un xut de Jordi Avilés que va desviar Papa ho va impedir a les acaballes del partit. Amb aquest resultat, els d'Albert Carbó es podrien situar a només quatre punts de la zona de descens si el Figueres surt victoriós del partit que es va ajornar aquest cap de setmana. A més, aquest resultat els ha impedit col·locar-se líders, posició que finalment ha ocupat la mateixa Pobla. Els xampanyers van deixar escapar punts al final, tal com els va passar fa dues setmanes a Valls. Ahir, però, els alt-empordanesos van haver de remar: els locals es van avançar ben d'hora, al minut 8, amb una diana d'Óscar Sanz a la sortida d'un còrner. Abans de la represa, Micaló va igualar l'electrònic rematant una centrada de Josu Currais. La segona meitat va tenir ocasions per a tots dos conjunts, però cap dels dos les va aprofitar fins la diana definitiva d'Avilés, que va superar Aroca. L'àrbitre va expulsar el mateix Aroca en l'última jugada per unes mans fora l'àrea.