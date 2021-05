Hamilton i l'estratègia de Mercedes frustren Max Verstappen a Montmeló

El pilot anglès Lewis Hamilton (Mercedes) va guanyar el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 disputat al Circuit de Barcelona-Catalunya i així incrementa la seva distància com a líder del Mundial fins als 14 punts, en una cursa en la qual Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Alpine) van quedar setè i dissetè, respectivament. A més, amb aquest triomf Hamilton es converteix en el primer pilot a vèncer en cinc ocasions consecutives el Gran Premi d'Espanya i iguala Michael Schumacher com el pilot que ha guanyat el circuit més vegades en total: sis. A diferència de divendres i dissabte, 1.000 espectadors, van poder presenciar la carrera des de la Tribuna Principal de la recta de meta amb distància de seguretat.

L'avançament de Max Verstappen a Lewis Hamilton en la primera corba, quan el va avançar per l'interior i en què els dos favorits per guanyar el Mundial es van tocar lleument, va marcar gran part de la cursa en un traçat on és molt difícil aconseguir guanyar posicions en pista. El cop de volant de Hamilton per evitar que el toc amb Verstappen anés a més va provocar que el seu company d'equip, Valtteri Bottas, hagués de frenar i Charles Leclerc (Ferrari) ho va aprofitar per avançar-lo i situar-se en la tercera posició.

A falta de 23 voltes per al final, Hamilton va fer el seu segon canvi de pneumàtics amb una parada ràpida, de tan sols 2,3 segons. En canvi, Verstappen va decidir aguantar fins al final amb uns pneumàtics molt desgastats, com l'holandès mateix va advertir per ràdio als enginyers de Red Bull: «No sé com arribarem al final».

Mentrestant, el «Checo Pérez» va fer un dels grans avançaments de la carrera en passar per l'exterior a Ricciardo al final de la recta de meta per posar-se cinquè, posició que ja no abandonaria fins a veure la bandera de quadres.

Hamilton va anar retallant en més d'un segon per volta la distància amb Verstappen, que era d'11 segons faltant 15 voltes, i l'holandès no va poder resistir la potència del Mercedes de l'anglès quan el va atrapar a 6 del final. L'avançament precisament va tenir lloc en el primer revolt, en què li va tornar la jugada de la primera volta.

Llavors Verstappen, amb la victòria ja descartada, va decidir fer finalment la segona parada per canviar pneumàtics i així aconseguir la volta ràpida de la carrera, que li va comportar un punt extra.

Per la seva banda, l'equip Alpine va errar en l'estratègia de la segona parada d'Alonso i el pilot espanyol es va anar desinflant fins al dissetè lloc, un gerro d'aigua freda després del vuitè lloc assolit a Portimao el cap de setmana anterior. L'asturià, que va estar tota la carrera en posició de punts, es va quedar sense sumar. Millor li van anar les coses a l'altre espanyol, Sainz, que va aconseguir un notable setè lloc malgrat haver realitzat una mala sortida.

La propera cita del calendari, el GP de Mònaco, es disputarà d'aquí a dues setmanes, del 20 al 23 de maig, amb Lewis Hamilton al capdavant del campionat, dominant amb autoritat.