El Madrid també falla i tot segueix igual: l'Atlètic líder

Una Lliga que no vol ningú. L'Atlètic tenia més de 10 punts de marge respecte a Barça i Madrid, però s'ha desinflat en aquest tram final de temporada. Els blaugrana van deixar escapar el lideratge en perdre fa un parell de setmanes contra el Granada al Camp Nou (1-2) i empatant dissabte contra el de Simeone (0-0). I ahir els blancs també van deixar l'oportunitat de ser líders en empatar a casa contra el Sevilla (2-2), quart classificat i que continua a sis punts del capdavant. De fet, després dels dos duels directes d'aquests cap de setmana, amb els dos empats, tot continua igual.

I això que semblava que els tres punts marxarien cap al Sánchez Pizjuán quan en el minut 90 el marcador era d'1-2 i l'àrbitre afegia sis minuts. Però Madrid va posar setge a la porteria de Bono per mirar de treure un resultat positiu i va trobar el premi en un xut de Kroos des de fora de l'àrea que va desviar Hazard i va despistar l'exporter del Girona.

Un partit amb molta polèmica i del qual el Madrid es va queixar. Primer, amb un gol anul·lat a Benzema que significava l'1-0. Però van ser els visitants els primers en avançar-se per mitjà de Fernando al minut 22 després d'una assitència de Rakitic. El conjunt entrenat per Lopetegui va sortit més insisent i va trobar el premi amb el 0-1 en l'equador de la primera mietat.

La polèmica no va acabar amb el gol anul·lat als de Zidane i és que Casemiro havia protestat una falta anterior al gol visitant. Però ja en la segona meitat va arribar la jugada clau. Martínez Munuera va xiular després de recórrer al VAR un clar penal per mans de Militao que inicialment s'havia empassat. No només això, sinó que en el contraatac posterior els andalusos van badar i Benzema va ser objecte de penal per part de Bono. Advertit des de Las Rozas, el col·legiat va anul·lar la segona pena màxima i va decretar la favorable al Sevilla. Rakitic, al minut 78, es va encarregar de transformar l'1-2. Abans, Asensio havia empatat el duel al minut 67.

Els madrilenys, conscients que se'ls escapava la Lliga, van asfixiar els andalusos a la seva pròpia àrea, però no van tenir oportunitats clares per marcar. Tot, fins que Kroos va decidir xutar des de fora l'àrea i un rebot va acabar al fons de la xarxa. Era el minut 94 i el Madrid en volia més. Casemiro, amb un xut des de fora l'àrea, va estar a punt de ser l'heroi blanc i marcar en l'últim sospir, però el seu xut va sortir fregant el pal de la porteria sevillista. Al final, 2-2.