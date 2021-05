Bona jornada de tennis en el segon dia de competició del V Torneig Internacional de Tennis Femení Solgironès del Club Tennis La Bisbal. Ahir es va disputar l'última ronda del quadre de fase prèvia, la qual donava accés a les 8 guanyadores a la fase final. La gironina Marina Bassols va ser una de les que ho van aconseguir.

En el derbi català que enfrontava la blanenca amb la barcelonina Clàudia Hoste, va ser Bassols la que es va emportar el partit per 6-4 i 6-2. La tercera tennista catalana que competia en fase prèvia, la jove Guiomar Maristany, també va classificar-se per a la fase final guanyant el seu enfrontament contra la russa Oksana Selekhmeteva per 6-4 i 6-2.

La madrilenya Olga Sáez va superar per la seva banda l'aragonesa Carlota Martínez per un doble 6-3. D'altra banda, les dues jugadores de Mallorca Rosa Vicens i Yvonne Cavaller van quedar eliminades en aquesta última ronda de prèvia contra la romanesa Andrea Prisacariu per 6-3 i 6-2 i contra la italiana Cristiana Ferrando per un doble 6-4.

L'enfrontament més igualat del dia el van protagonitzar la jugadora de Croàcia Tereza Mrdez i la italiana Federica Disarra. El partit va caure finalment del costat de la croata. Les altres dues jugadores classificades són la suïssa Simmona Walter i la italiana Jessica Pieri. Es van desfer de la noruega Malanie Stokke i de la russa Valentina Ivakhnenko, per 6-3 i 6-4, i 6-0 i 6-2, respectivament.

El tret de sortida al quadre de fase final es fa aquest matí, tant en la competició individual com en els dobles. Debutarà una de les tennistes més destacades que competiran a la Bisbal, la jugadora hongaresa Timea Babos (ex-número 25 del món), així com també entraran en joc la basca Lara Arrubarrena (ex-52 del món) i l'eslovena i cap de sèrie número 2, Kaja Juvan. A banda de Marina Bassols, el tennis gironí estarà representat al torneig per Aliona Bolsova.