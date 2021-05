El Nàstic surt escaldat d'Eivissa i queda fora de la lluita per pujar a 2a A

Ahir van quedar definits els 16 equips que lluitaran per pujar a la Lliga Smartbank. La gran sorpresa va ser la no classificació del Nàstic de Tarragona que en feia prou amb un punt però va sortir golejat a Eivissa per 4-0 i va veure com la victòria de l'Andorra a Alcoi (2-3) els deixava sense el bitllet. Els andorrans, doncs, entren al bombo del sorteig que es farà avui per disputar a Extremadura la fase final per pujar a Segona A.

A banda de l'Andorra, els darrers equips que van classificar-se ahir van ser el Zamora, l'Algesires i el Reial Madrid Castella, que s'afegeixen a Burgos CF, Celta B, Reial Societat B, Athtletic B, Amorebieta, Calahorra, Eivissa, Barça B, Linares, UCAM Múrcia, Badajoz i San Sebastián de los Reyes. Els guanyadors de les 8 eliminatòries a partit únic es jugaran els 4 bitllets per a Segona A, també a partit únic, en 4 finals.