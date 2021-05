Sascha i Andreu Guiu, golejadors contra l'Atlètic Llevant el passat diumenge (2-0), van enterrar la recent derrota contra l'Hèrcules disparant les opcions del Llagostera de jugar la temporada vinent a la Primera RFEF. S'estrenarà categoria. Nou format, amb menys equips i sense tants grups, per oblidar d'una vegada per totes la Segona Divisió B, que encara la recta final de la seva existència. Necessita ser primer o segon del seu grup l'equip blaugrana, quan només resten dues jornades. La Nucía i l'Hèrcules, ara mateix el rival a batre, són els dos darrers obstacles. El premi és llaminer. No pels que vinguin de dalt, sinó pels qui volen pujar un esglaó. Encara que sigui petit.

La Primera RFEF no serà la Segona B. Es parlarà de la tercera categoria estatal, com fins ara, però un xic més professionalitzada, de més qualitat, i amb el salt a la Segona A amb menys obstacles com passa ara. La jugaran 40 equips. Ja n'hi ha 22 de confirmats, pel que encara resten per adjudicar fins a 18. El Llagostera és un dels aspirants i té dos partits per davant per posar-se el bitllet a la butxaca. Això ja ho han fet el Deportivo, Racing de Ferrol, Racing de Santander, Cultural Leonesa, Unionistas de Salamanca, Valladolid Promesas, Real Unión, SD Logronyès, Tudelano, Gimnàstic, Atlètic Balears, Alcoià, Vila-real B, Talavera, Inter Madrid, Rayo Majadahonda, Extremadura, San Fernando, Betis B, Sanluqueño, Linense i Sevilla Atlètic. Als 22 se'ls hi ha d'afegir els quatre que baixaran de la Segona Divisió A. Els 12 que acabin perdent el play-off d'ascens a la categoria d'argent, que començarà aquest cap de setmana. I també els dos guanyadors del grup 3E de Segona B. En aquest cas, ara mateix pujarien el Cornellà i l'Hèrcules. Però no està tot dat i beneït i el Llagostera encara vol dir-hi alguna cosa.

Quan ja estigui tot lligat, els 40 participants es dividiran en dos grups de 20 equips cadascun que s'organitzarà per criteris de proximitat geogràfica. Es disputarà un total de 38 jornades, com passa a la Primera Divisió. Quan s'acabi aquesta lliga regular, el campió de cada grup pujarà directe a la Segona Divisió. Sense cap mena de peatge, no pas com fins ara que quedar líder no t'assegurava l'ascens. Les altres dues places es disputaran en una promoció que la jugaran del segon al cinquè classificats de cada grup. Això pel que fa a la part alta de la taula. Per sota, la cosa és més clara. Els últims cinc baixaran directament a la Segona RFEF.