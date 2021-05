El Girona EFS celebra el seu primer ascens a la Divisió d'Honor Catalana

En una temporada marcada per la pandèmia i un calendari més curt del que és habitual, l'equip sènior del Girona EFS n'ha fet prou amb sis jornades per proclamar-se campió de la Primera Divisió Catalana i aconseguir el bitllet per a la Divisió d'Honor Catalana, la cinquena categoria estatal de futbol sala. En el seu tercer any de vida acumula el seu segon ascens. La fita és matemàtica des de l'últim cap de setmana, quan es va imposar a la pista del Lloret B (2-3).

S'instal·la així el Girona EFS en una divisió que, de moment, té quatre representants més de la demarcació. Només un d'ells va guanyar aquest darrer cap de setmana. Va ser el Sant Julià, que va batre un rival directe com ho és el Cardedeu (5-4). Al doblet del pitxitxi Genís i els gols d'Adri Ortega i Àlex Serra s'hi va sumar una genialitat de Toni Serrano. Iguala els 16 punts que té el Vilafant, que es va veure superat pel Montmeló (4-6). El Riudellots, l'únic gironí en descens, va caure a Manlleu (6-5) i el Lloret, el més ben classificat, va empatar a Castellar (3-3).