Koeman creu que la Lliga «encara no s'ha escapat» per al Barcelona

Koeman creu que la Lliga «encara no s'ha escapat» per al Barcelona

Ronald Koeman no dona la lliga per perduda. El tècnic del Barça va assegurar ahir que la competició «encara no s'ha escapat» per als blaugranes, tot i que perdessin l'oportunitat de fer un pas al front cap al lideratge després de l'empat de l'última jornada davant l'Atlètic (0-0). Diumenge qui va fallar va ser el Madrid (2-2 contra el Sevilla), deixant escapar l'ocasió de posar-se líder i dependre d'ell mateix. Tot segueix, per tant, igual, amb els matalassers superant blaugranes i madridistes per dos punts i, per tant, amb vent a favor.

La recta final del torneig no s'atura. Avui arrenca la jornada 36, que inclou un Llevant-Barcelona, ?al Ciutat de Vaència, a partir de les 22 h.?Koeman va afirmar que la Lliga «està molt igualada» i va assegurar que d'ara endavant «no cal pensar en els altres», sinó centrar-se a «guanyar els propis partits». Malgrat tot, va matisar: «Ens costa acabar bé els partits, ja sigui pel físic dels jugadors, l'acumulació de minuts, la pressió de guanyar... Intentem donar el màxim, però els rivals també juguen. Hi ha dificultats i cada vegada queden menys partits, el final és a prop». També va parlar sobre la seva continuïtat en el càrrec deixant clar que aquesta és una qüestió que li agradaria respondre «després de l'últim partit», tot i que va avançar que des del primer dia el president, Joan Laporta, li va demostrar la seva confiança.

El Barcelona visita el Llevant amb l'obligació de guanyar per posar pressió als seus rivals pel títol, mentre que l'equip local en té prou amb un punt per certificar matemàticament la permanència a Primera. Davant el Llevant, els blaugranes es juguen una vegada més la supervivència. Tot això, amb la presència de Sergio Busquets, que va haver de ser substituït davant l'Atlètic després de rebre un cop de cap a la cara del matalasser Stefan Savic i que estarà a la llista de convocats.

Al costat de Busquets, que ahir ja es va entrenar amb normalitat al costat dels seus companys, repeteixen en la citació els altres 22 jugadors que el tècnic, Ronald Koeman, ja va convocar per al duel amb el conjunt madrileny. Continuen sent baixa per lesió Ansu Fati i Coutinho.