El futbol professional espanyol i la lliga ACB de bàsquet tornaran a tenir públic a les grades després de més de catorze mesos amb elles buides pel coronavirus, després de l'autorització per part del ministeri de Sanitat perquè hi hagi espectadors en les regions que es trobin en fase un de la pandèmia amb una incidència acumulada menor a cinquanta.

Així ho ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, que després del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut va assegurar que les dues últimes jornades de Laliga, a les zones que es troben en fase un la pandèmia, i el que queda per disputar-se de l'ACB de bàsquet (Lliga Endesa), tornaran a comptar amb espectadors en els seus estadis i pavellons.

Uribes va enumerar els partits de Laliga Santander i Laliga SmartBank que es disputaran en les pròximes dates i el País Valencià i Galícia seran les beneficiades amb la disputa dels següents duels València-Eibar, Vila-real-Sevilla, Castelló-Ponferradina i Lugo-Mirandés que ve cap de setmana i Elx-Athletic, Llevant-Cadis i Celta-Betis el següent.

Cada regió estarà subjecta als canvis que puguin sorgir de l'evolució de la pandèmia i, en el cas de millorar les dades en una comunitat, aquesta podrà albergar trobades en els seus estadis, segons ha informat Uribe. En tot cas, hauria de ser amb temps: "Si es produeix el mateix dia de partit (la millora de les dades oficials) no es va a poder resoldre, però dos dies abans sí es podrà resoldre", va explicar.

I és que la situació epidemiològica segueix sent molt desigual a Espanya, que avui ha baixat la seva taxa d'incidència a 173 per cada 100.000 habitants, si bé la Comunitat Valenciana es queda en 32, Múrcia en 62 i Balears a 66.

"Tornarem a tenir públic a Laliga de futbol i a l'ACB de bàsquet. El farem seguint els criteris de la pandèmia, la prudència i els que marquin el ministeri de salut. Queden dues jornades de Laliga de futbol i després tenim més jornades de l'ACB ", va assegurar Uribes.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va enumerar les normes que han de complir els espectadors per accedir als estadis. Primer, va incidir que només serà possible en aquells que estiguin dins de territoris en fase un de la pandèmia.

Després, ha informat que l'aforament màxim permès serà d'un 30 per cent de la capacitat de l'estadi amb un màxim de 5.000 espectadors locals "per evitar desplaçaments i assegurar així condicions de seguretat sanitària".

A més, s'haurà de garantir una distància de 1,5 metres "d'esquerra a dreta i de davant a darrere" entre cada espectador alhora que s'estableixi una "sectorització" dels estadis perquè les entrades i les sortides es facin de manera esglaonada sota la vigilància dels responsables.

També va manifestar que es prendrà la temperatura a cada espectador abans d'entrar a l'estadi mentre que a l'interior no es podrà beure, menjar ni fumar i serà "exigible" l'ús d'una mascareta FFP2 sense vàlvula.

Uribes va assegurar que la decisió de la tornada del públic als estadis és un "missatge positiu" i que l'avanç de les millores sanitàries han permès que, encara que sigui de forma simbòlica, torni el futbol i el bàsquet professional als estadis i pavellons.

"Hem seguit criteris sanitaris. La tornada del públic no l'anava a decidir el ministre per criteris esportius. S'anava a decidir per motius sanitaris. La tornada s'ha de fer amb garanties. El missatge positiu és que torna el públic en aquells territoris en els quals hi ha garanties. De forma raonable, amb uns topalls, però permetent que Laliga pugui finalitzar amb una mica de públic ", ha apuntat.