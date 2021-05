La UEFA va confirmar dimecres que ja ha nomenat els inspectors que s’encarregaran d’investigar si el Reial Madrid, el FC Barcelona i la Juventus van cometre alguna infracció del «marc legal» de l’organisme amb l’anunci de la Superlliga i determinarà si han de ser sancionats.

«D’acord amb l’article 31 del reglament disciplinari de la UEFA, s’han designat avui dimecres inspectors d’ètica i disciplina per portar a terme una investigació disciplinària en relació amb una possible violació del marc legal de la UEFA per part de Reial Madrid CF, el FC Barcelona i Juventus FC al respecte del projecte de la Superlliga. Es donarà més informació sobre aquest assumpte al seu moment», va informar l’organisme en un breu comunicat.

Perdó a nou clubs

L’ens rector del futbol continental va aprovar divendres passat diverses mesures per reintegrar l’Atlètic de Madrid, Inter de Milà, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal i Tottenham, nou dels 12 clubs que van formalitzar la seva participació en la nova Superlliga europea, després de mostrar el seu penediment i la seva sortida d’aquest projecte, cosa que encara no han fet el conjunt madridista, el blaugrana i el torinès.

«En un esperit de reconciliació i pel bé del futbol europeu, nou dels 12 clubs involucrats en el projecte de l’anomenada Superlliga van presentar a la UEFA una ‘Declaració de compromís del club’ en la qual s’estableix la posició dels clubs, inclòs el seu compromís a les Competicions UEFA, així com a les competicions de clubs nacionals», va apuntar la UEFA.

Amenaces i rèpliques

La UEFA va remarcar que aquests nou clubs van reconèixer que «el projecte de la Superlliga va ser un error» i van acceptar «sense reserves» el caràcter vinculant dels estatuts de la UEFA, reafirmant el seu compromís a participar en qualsevol competició de clubs cada vegada que es classifiquin per mèrits esportius.

«No es pot dir el mateix dels clubs que continuen participant en l’anomenada Superlliga, dels quals la UEFA s’ocuparà posteriorment», va afegir llavors Aleksander Ceferin sobre el Reial Madrid, el FC Barcelona i el Juventus, que va avisar que patirien sancions.

Un dia després, aquests tres equips van replicar al mandatari eslovè i van denunciar les seves «inacceptables pressions i amenaces» i van recordar que els tribunals «ja s’han pronunciat» sobre el projecte de la Superlliga ordenant a FIFA i UEFA «que s’abstinguin mentre es tramita el procediment judicial de realitzar qualsevol actuació que pugui penalitzar als clubs fundadors o que vagi contra la Superlliga».