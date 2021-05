Gran jornada de tennis ahir en el torneig Internacional Solgironès de la Bisbal. Un ambient fantàstic i un sol radiant van acompanyar els 14 partits disputats. La millor notícia del dia la va protagonitzar la blanenca Marina Bassols, que va passar ronda superant Francesca Jones. Totes dues s’havien enfrontat a l’ITF de Portugal feia dues setmanes amb victorià per a Jones per doble 6-3. Ahir, però, la gironina, la gran favorita del públic, va fer un gran partit, molt forta mentalment, amb un gran revés, molt segura de si mateixa, i va poder superar la seva rival per 6-0 i 6-3.

L’altre partit esperat pels aficionats va ser el que enfrontava la jove promesa del tennis andorrà de només 15 anys Vicky Jiménez i la suïssa Stefanie Voguele. L’andorrana, numero 2 del món júnior i guanyadora de l’Open d’Austràlia júnior l’any passat, va oferir una maduresa fora de sèrie. Va guanyar per 6-1, 3-6 i 6-4. Un altre partit interessant va ser entre Bonaventure i Custic, amb triomf de la segona per 0-6, 7-6 i 6-2.