L’Atlètic de Madrid va fer ahir un important pas per aconseguir guanyar la Lliga en derrotar al seu estadi la Reial Societat (2-1) en un partit que va dominar clarament a la primera part i que se li va complicar al final. D’aquesta forma, els matalassers treuen quatre punts d’avantatge al Barça amb l’average a favor quan només els queden dos partits per disputar, mentre que en treuen cinc al Reial Madrid -que demà tanca la jornada a l’estadi del Granada- amb un partit més.

La pressió avançada i la intensitat exhibida per l’Atlètic des del primer minut van tenir el seu premi amb els gols del belga Yannick Carrasco al minut 16 i l’argentí Ángel Correa al 28, que van poder ser més, tot i que el suec Alexander Isak forçar dues intervencions decisives del porter eslovè Jan Oblak, que va tornar a estar molt inspirat.

A la segona part, l’uruguaià Luis Suárez va tenir dues ocasions clares: una que va aturar fàcilment Àlex Remiro i una altra en la qual el remat va anar per sobre de la porteria. Com a conseqüència dels canvis realitzats per l’entrenador del conjunt basc i el pas enrere que van fer els madrilenys, l’Atlètic va acabar patint perquè la Reial Societat, que havia tingut diverses ocasions que Portu no va poder concretar -inclòs un pal-, va aconseguir el 2-1 gràcies a Ígor Zubeldia al minut 83 i no va deixar de lluitar fins al final.