El Llagostera es jugarà diumenge a La Nucia bona part, per no dir totes, de les opcions de ser la pròxima temporada a la Primera Divisió RFEF. Un resultat positiu permetria als d'Oriol Alsina jugar-s'ho tot en l'última jornada contra l'Hèrcules a casa, en un partit que podria ser l'últim del club al Municipal. L'entitat continua perfilant tots els detalls del trasllat a l'Estartit amb vistes al pròxim exercici. A l'espera del vistiplau polític perquè la societat anònima esportiva, que canviarà de nom, aterri al Baix Empordà, els nous veïns sembla que s'hi posen bé. Tant la UE L'Estartit com la UE Torroella ja s’han reunit amb Oriol Alsina i Isabel Tarrgó i s'han mostrat favorables a l'arribada del Llagostera.

Des de la UE L’Estartit s’assegura que la sintonia esportiva i de projecte és plena. «Ens hi hem reunit unes quantes vegades per saber-ne les intencions i comparar-les amb les nostres. Compartim el projecte», diu Ramon Codina, el coordinador esportiu de la UE L’Estartit. En aquest sentit, Codina assegura que l’arribada del nou club mantindrà «totalment» la promoció del futbol femení i en serà «una de les prioritats». «Tenim un futbol base molt potent i la idea seria potenciar el nostre sènior per fer-lo arribar, com a mínim, a categoria estatal, ja fos a Preferent o Nacional, diu. El nou club doncs, integraria tot el futbol femení de L’Estartit en el que seria una mena de fusió entre els dos clubs. D’aquesta unió, que encara està pendent de resoldre’s federativament, en sortira el nou nom, que podria ser UE L’Estarit Costa Brava. «Seria un gran benefici pel poble i un bon impacte econòmic perquè seria un bon turisme», afegeix Codina.

La UE L’Estartit gaudirà de tota l’estructura esportiva formativa que té el Llagostera a nivell d’entrenadors, psicòlegs, fisioterapeutes... També ho farà la UE Torroella. En el seu cas però, l’acord seria una afiliació. El president Pere Gironès també s’ha reunit amb l’ajuntament i els responsables del Llagostera i veu amb bons ulls l’aterratge del nou club. «Tenim ganes que vinguin. Serà positiu turísticament i per nosaltres esportivament», diu. El Torroella no té futbol base i milita enguany a Segona Catalana. «La intenció és afiliar-nos-hi però mantenint el nostre nom. És positiu i ens en beneficiaríem», afegeix.

Qui no ho veu tan clar és el Medes L’Estartit. El club, que milita a 4a Catalana, també s’ha reunit amb el Llagostera tot i que no hi ha hagut tanta sinergia. «Nosaltres si podem mantenir el nostre funcionament intern, entrenar a les 9 i explotar el bar, cap problema. Endavant», diu el president Toni Cabrera. Si l’arribada del nou club fa inviable això, Cabrera considera que el Medes «desapareixerà». Tot i això, no tanca la porta a algun tipus d’acord.

En aquest sentit, la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada de L’Estartit prevista per dimarts s’ha ajornat fins al 26 de maig. Serà llavors quan s’hauran d’aprovar o no les bases per al concurs que ha de regir la concessió del camp. Des de l’EMD es considera que l’arribadad d’un club professional suposarà un «impacte positiu» i compten amb l’aval de dos estudis interns i un d’extern fet per una empresa especialitzada en turisme esportiu.