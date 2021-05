La continuïtat de Laia Palau a l’Spar Girona és una mica més a prop. El club compta amb la base per a la propera temporada, i després d’haver-li deixat un temps de reflexió i desconnexió al final de la temporada, és optimista perquè en les converses que han anat mantenint han trobat una bona predisposició de la jugadora. Palau, que farà 42 anys al setembre, s’incorpora dissabte a la selecció espanyola per començar a preparar els reptes d’aquest estiu, Eurobasket i Jocs Olímpics.

La base, de fet, va ser ahir a Fontajau per participar en la presentació de Marlex, empresa de recursos humans especialitzada en selecció de professionals, com a nou patrocinador de l’Spar Girona. A la signatura hi van assistir, per part de Marlex, Marc Sanabras, director corporatiu, i Marc Duran, director de Marlex Girona. Per part de l’Spar Girona, a banda de Palau, també hi era el director general, Xavi Fernández. Marc Sanabras es va mostrar «molt satisfet de contribuir en un club gironí de primer nivell i de referència en l’àmbit europeu».

Les renovacions de Laia Palau i María Araújo, i la decisió sobre el futur del tècnic Alfred Julbe són els temes que ha de desencallar el club en els propers dies. L’Uni té confirmades sis jugadors: Reisingerova, Soler, Labuckiene, Eldebrink, Flores i Burke.