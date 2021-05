El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palamós ha presentat aquest matí, amb la presència de l’atleta local, Adel Mechaal, la plataforma esportiva, Centre Trail Palamós Empordà-Costa Brava, mitjançant la qual el qual s’ofereixen diversos recorreguts tot terreny amb diferents nivells de dificultat, perquè tothom qui vulgui, tant els que s'inicien en l'esport com els que ja tenen experiència, puguin descobrir caminant, corrent, pedalant o nedant, el paisatge de Palamós i el seu entorn.

L’objectiu és que el municipi segueixi sent referent esportiu a les comarques gironines, més enllà dels seus àmbits més reconeguts com són el futbol o la vela, i aprofitant el privilegiat entorn natural que té Palamós, convertit en un gran espai esportiu a l'aire lliure, i fomentant aquesta marca com a destacada oferta local de turisme actiu.

Tots els recorreguts i els serveis complementaris del Centre Trail Palamós Empordà-Costa Brava es recullen en una web pròpia on els usuaris poden consultar les característiques de cadascun dels traçats. Es tracta d’un total de 24 itineraris diferents, que tenen una distància que va dels 900 metres fent snorkel, passant pels 2, 10 o 21 quilòmetres caminant o corrent, i arribant fins als 73 en bicicleta.

Els recorreguts han estat convenientment senyalitzats i adaptats als senders, corriols, camins de ronda o carreteres, on poder fer passejades, senderisme, Trail Running; bici de carretera, familiar o de muntanya; així com natació o snorkel, per a gaudir-los i organitzar les jornades d'entrenament o passejada.