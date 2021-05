La UEFA va confirmar ahir l’inici d’una recerca disciplinària per una possible violació del seu marc legal per part del Reial Madrid, el Barcelona i el Juventus en relació amb l’anomenat projecte de la «Superliga». «D’acord amb l’article 31(4) del Reglament Disciplinari de la UEFA, els Inspectors d’Ètica i Disciplina de la UEFA han estat designats avui per dur a terme una recerca disciplinària en relació amb una possible violació del marc legal de la UEFA per part de Madrid, Barcelona i Juventus en relació amb l’anomenat projecte de la Superliga», assenyala l’organisme.

Arsenal, Milan, Chelsea, Atlètic de Madrid, Inter de Milà, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham Hotspur són els clubs coberts per les mesures d’integració que van acceptar, després de reconèixer que el projecte de la Superlliga va ser un error i demanar disculpes als aficionats, les federacions i lligues nacionals, la resta de clubs europeus i la UEFA. En un «esperit de reconciliació i pel bé del futbol europeu», aquests nou clubs van reconèixer que el projecte no hauria estat autoritzat pels Estatuts i Reglaments de la UEFA» i es van comprometre amb les competicions de clubs de la UEFA, així com amb les competicions nacionals de clubs.