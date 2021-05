L’entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, es reunir ahir durant més de dues hores amb el president del club, Joan Laporta, i el vicepresident esportiu, Rafael Yuste, en una trobada que va servit perquè el tècnic holandès expliqués els motius de la mala ratxa de l’equip, però la que no comporta novetats sobre el seu futur.

En sortir de la reunió, celebrada al restaurant Via Veneto, i passades les quatre de la tarda els tres integrants, que se n’han anat en el mateix cotxe, no han volgut aprofundir en detalls. Koeman es va dirigir als periodistes, per deixar clar que no diria res. I Laporta va explicar que havia estat «un dinar tranquil entre l’entrenador i el president». A més, fonts del club van restart importància a la reunió i la van considerar una més de les que han tingut Koeman i Laporta des que el mandatari va agafar les regnes del Barcelona a mitjans de març.

La trobada arriba després que l’equip blaugrana pràcticament s’hagi acomiadat del títol de LaLiga Santander arran dels empats contra l’Atlètic de Madrid i el Llevant, que provoquen que quan falten dues jornades per al final de la competició el Barcelona estigui a quatre punts del conjunt matalasser.