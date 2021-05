Jordi Jofre i Aleix Garcia, del Club Natació Banyoles, competeixen a partir de dissabte a la Regata de Qualificació Olímpica de Lucerna, l’última oportunitat per aconseguir plaça als Jocs d’aquest estiu a Tòquio. Més de 400 remers de 49 països competiran tot buscant les dues places per modalitat que hi ha encara per cobrir. Jofre haurà de fer front a un total de 25 rivals en l’esquif individual, mentre que Garcia en tindrà 15 tot fent parella amb Rodrigo Conde en el doble scull.