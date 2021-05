El projecte 21-22 de l'Uni continua prenent forma, després de les renovacions de Frida Eldebrink i Giedre Labuckiene, el fitxatge de Kennedy Burke, i la continuïtat de Laia Flores, Júlia Soler i Julia Reisingerová, avui el club ha anunciat la continuïtat de Laia Palau. La base, de 41 anys, complirà d'aquesta manera la seva quarta temporada a Fontajau. "He tardat una mica a prendre aquesta decisió per totes les circumstàncies. Internament no estava preparada per deixar de jugar i abandonar aquest projecte de l’Uni Girona", explica.