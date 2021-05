Per emocions fortes, les que proposa el desenllaç de la LEB Or. La pandèmia i els seus efectes colaterals han convertit el calendari d’aquesta temporada en una fórmula digna d’estudi que, de passada, ha multiplicat l’espectacle fins a límits que ben pocs haurien pogut imaginar. Tot està per decidir i un grapat d’equips, quan el desenllaç és a tocar, encara tenen opcions de perdre la categoria o també de ser primers del grup de la permanència, fet que els duria directament a lluitar per pujar a l’ACB. Hi està implicat el Bàsquet Girona, que va jugar amb foc i de quina manera perdent fins a quatre partits seguits, però que després de guanyar el cap de setmana passat el Melilla depèn d’ell mateix per atrapar aquesta primera plaça.

Diumenge hi ha jornada unificada: Melilla-Lleida, Càceres-Bàsquet Girona, Ourense-Canoe i Tizona-Múrcia. A més, el dimarts se li ha d’afegir un Ourense-Múrcia que també serà determinant. A Fontajau, però, ja no es mira cap avall. La permanència és matemàtica i no hi ha cap opció de ser sisè, setè o vuitè. Jugarà el Bàsquet Girona contra un Càceres també salvat en un duel d’alta tensió. Si guanyen els gironins, seva serà la plaça del play-off d’ascens sí o sí. Si ho fan els de casa, seran ells els que s’enfilaran al primer lloc sempre i quan el Múrcia no arribi a 10 triomfs. Perquè els murcians, en un cas ben curiós, aspiren al primer lloc i fins i tot podrien baixar si perden contra l’Ourense en el que serà el darrer partit d’aquesta segona fase. Més dramàtic serà encara l’enfrontament entre el Melilla i el Lleida. Només se salvarà el que guanyi. L’altre, cap avall.