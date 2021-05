Marina Bassols era l’única tennista gironina del torneig Internacional Sol Gironès de la Bisbal i ahir va posar el punt i final a la seva aventura. Ho va fer als quarts de final, una estona abans també de perdre les semifinals de dobles, fent parella amb Marta Custic. L’adeu del quadre individual va ser lluitat en un partit que va aixecar força expectació. Es va enfrontar a la cap de sèrie número u de la competició, la neerlandesa Arantxa Rus, i la va fer suar de valent. Dos sets ben disputats, on la blanenca va dur al límit la seva rival però va acabat claudicant davant la veterania i l’experiència de Rus, que s’acabaria imposant per 7-5 i 6-4. En dobles, ja de nit, va perdre la semifinal contra la parella formada per Valentina Ivakhnenko i Andreea Prisacariu.

Al matí s’havien disputat els dos primers partits dels quarts. Olga Danilovich es va imposar a l’italiana Jessica Pieri per un doble 6-4, mentre que d’altra banda la russa Irina Khromacheva no va tenir gaires problemes per desfer-se de la belga i cap de sèrie número set, Greet Minnen, per 6-3 i 6-3. Va completar ronda el duel entre Tereza Mrdeza i Eketerine Gorgodze, amb una clara victòria de la primera: 6-1 i 6-4.