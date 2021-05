El Bordils, ja descendit, ha perdut a la pista del Madrid (29-25) en un partit on ha pagat car l'energia gastada per haver de capgirar una diferència de vuit gols en l'inici de la segona meitat.

I és que el conjunt entrenat per Pau Campos, ha començat dominant (1-3 o 4-5), però després ha vist com els madrilenys, que s'estan jugant la permanència, els posaven contra les cordes i arribaven a tenir un avantatge de vuit gols en l'inici de la segona meitat (20-12).

Els blanc-i-verds han reaccionat i no han tirat la tovallola i de mica en mica han anat retallant distàncies fins a posar-se només un gol per sota quan encara quedaven 13 minuts pel final (24-23). Però el Bordils ja havia fet un gran esforç per retallar aquesta diferència, i al final, un Madrid més fresc s'ha acabat emportant la victòria.