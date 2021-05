El Barcelona ha caigut derrotat aquest diumenge contra el Celta (1-2) i s'ha acomiadat matemàticament del títol de LaLiga Santander.

El conjunt gallec, amb dos gols de Santi Mina, ha remuntat el gol inicial del Lionel Messi i ha acabat amb el somni blaugrana de guanyar el campionat.

En el primer temps, el conjunt català ha gaudit de les millors ocasions però solament Messi, amb un cop de cap creuat, ha enviat la pilota a la xarxa (1-0, min.28).

En el minut 38, el Celta ha igualat el partit en el primer tret entre els tres pals, obra de Santi Mina, i ha afrontat el segon temps amb més confiança.

En la represa, el joc del Barça ha estat gris. A vuit minuts per al final, Lenglet ha estat expulsat per doble groga i Mina, aprofitant-se d'un tret escopit per li pal, ha acabat amb les opcions de l'equip català en el minut 89.

Fitxa tècnica:

1 - Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué (Sergiño Dest, min. 64), Lenglet; Dembélé (Trincao, min. 70), Sergio Busquets, Ilaix Moriba (Pjanic, min. 86), Pedri (Riqui Puig, min. 46), Jordi Alba; Griezmann (Braithwaite, min. 70) i Messi.

2 - Celta de Vigo: Villar; Kevin Vázquez, Carlos Domínguez, Néstor Araujo, Aaron Martín; Fran Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Iago Aspas (Miguel Baeza, min. 78) i Santi Mina.

Gols: 1-0: Messi, min 28; 1-1: Santi Mina, min. 38. 1-2: Santi Mina, min. 89.

Àrbitre: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comitè Basc). Ha mostrat targeta groga a Riqui Puig (min. 56) i ha expulsat Clément Lenglet per doble targeta groga (min. 73 i 83) pel Barcelona i ha amonestat Carlos Domínguez (min. 51) pel Celta de Vigo.

Incidències: Partit de la jornada 37 de LaLiga disputat al Camp Nou a porta tancada a causa de la pandèmia del coronavirus.

Atlètic i Reial Madrid es jugaran el títol en l'última jornada

L'Atlètic de Madrid, gràcies a una remuntada agònica davant Osasuna (2-1), i el Reial Madrid, gràcies a Nacho Fernández que li ha donat el triomf a Bilbao, davant l'Athletic (0-1), es jugaran el títol de LaLiga Santander 2022/21 en l'última jornada, mentre que el Barça ja cedit les poques opcions que tenia en perdre davant el Celta (1-2).

