El Bordils, ja descendit, va perdre ahir a la pista del Madrid (29-25) en un partit on van pagar cara l’energia gastada d’haver de capgirar una diferència de vuit gols en l’inici de la segona meitat. Els blanc-i-verds no es jugaven res, només l’orgull i defensar uns colors que han passejat per la Divisió de Plata durant vuit temporades. I tot i perdre per vuit gols no van donar el braç a tòrcer i prop van fer de capgirar el marcador i complicar la vida a un rival que encara es juga la permanència.

I és que el conjunt entrenat per Pau Campos va començar dominant en els minuts inicials (1-3 o 4-5), però després va veure com els locals van posar la directa i van marxar al descans amb un avantatge de set gols (19-12). De fet, l’avantatge màxim que van tenir va ser de vuit (20-12) just començar el segon temps, però els blanc-i-verds no van tirar la tovallola i van reaccionar. De mica en mica van retallar distàncies fins a posar-se un gol per sota quan encara quedaven 13 minuts (24-23). Però el Bordils ja havia fet un gran esforç per retallar la diferència de vuit gols i, al f inal, un Madrid més fresc es va acabar emportant la victòria.