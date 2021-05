Dimecres el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes va donar el vistiplau al retorn del públic als estadis de Primera i Segona A de futbol, i als pavellons d’ACB. Això sí, amb condicions. Només obririen les portes a l’afició aquells equips que es trobessin en una comunitat autònoma immersa a la fase 1 de la pandèmia amb una incidència acumulada menor a 50 per cada 100.000 habitants. És a dir, el País Valencià i Galícia. Ahir, ja es van poder sentir els primers càntics en la victòria del Lugo per 2-1 contra el Mirandés després de remuntar un 0-1 gràcies a dos penals en els darrers cinc minuts. L’estadística oficial xifrava en 1.800 espectadors l’entrada a l’Anxo Carro. També hi va haver públic en la victòria (0-2) del Ponferradina a Castalia, amb gol de l’olotí Óscar Sielva, al camp del Castelló. S’hi van reunir 2.640 aficionats. Avui, hi haurà més partits amb pressència de gent. A Primera: el València-Eibar i el Vila-real - Sevilla, i a Segona el Mallorca-Alcorcón.