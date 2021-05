Irina Khromacheva i Arantxa Rus disputaran aquest matí (11 h, Esport3 en diferit a les 14.20) la final de la cinquena edició del Torneig de Tennis Femení Solgironès que s’ha disputat aquesta setmana a les instal·lacions del Club Tennis La Bisbal. Una final en la qual l’holandesa Rus parteix com a favorita en ser la cap de sèrie número 1 del torneig. Serà la primera vegada que aquestes dues tenistes disputin la final del torneig de la Bisbal, que no es va poder disputar l’any passat a causa de la pandèmia del coronavirus.

Khromacheva es va desfer de la sèrbia Olga Danilovich (3-6, 7-5 i 6-0) en un partit que va haver de capgirar després que la sèrbia s’emportés el primer set. La russa, que va jugar amb uns petits problemes físics a la cuixa esquerra, va igualar el duel guanyant el segon set per un ajustat 7-5. I en l’última mànega es va notar que Khormacehva, de 26 anys, tenia més experiència que la seva rival, de només 20, en aquest tipus de partits i es va emportar l’últim set sense deixar que Danilovich pogués fer cap punt. La russa, després de perdre la primera mànega, va canviar d’estratègia i a patir d’un joc variat, amb boles altres i deixades, va acabar capgirant el partit.

Qui no va tenir tants problemes per accedir a la final va ser la cap de sèrie número 1, Arantxa Rus, que va guanyar còmodament a Tereza Mdreza en dos sets (6-3 i 6-2). L’holandesa va fer valer la seva condició de favorita per dominar el partit des del fons de la pista i cometent pocs errors. Tot i així, la croata no es va voler rendir en cap moment i va quedar demostrat amb un joc frenètic i punts molt llargs que van fer gaudir a l’espectador present a la pista central de la Bisbal.

D’altra banda, Valentia Ivakhnenko i Andrea Prisacariu van alçar el torneig de dobles després d’imposar-se a la final a Mona Barthel i Mandy Minella (6-3 i 6-1). Ivakhnenko i Prisacariu van jugar millors que les seves rivals i amb bones esmaixades i volees i van tenir un partit, relativament, còmode.