Irina Khromacheva ha estat la guanyadora de la cinquena edició del Torneig Internacional de Tenis Femení Soligironès disputat a La Bisbal. La russa ha estat capaç de guanyar a la final a la cap de sèrie número u del torneig, l'holandesa Arantxa Rus, en un partit molt disputat i que s'ha decidit en el tie break en el tercer i definitiu set (6-4, 1-6 i 7-6(9-7)).

El primer set se l'ha emportat la russa per 6-4, en una mànega molt disputada. Menys ho ha estat la segona, on l'holandesa se l'ha emportat clarament per 1-6. Així, s'entrava en el definitiu set, que ha estat d'allò més igualat i ha arribat a un desenllaç frenètic. Després de gairebé tres hores de partit, Khromacheva ha estat la guanyadora després d'emportar-se l'última mànega en el tie break.