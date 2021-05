Tot són victòries amb Miquel Àngel Muñoz a la banqueta de l’Olot. Des que el gironí va agafar les regnes del conjunt olotí, l’Atzeneta i el València-Mestalla han sigut les víctimes. Són dos les victòries, per què no avui aconseguir la tercera consecutiva? Per fer-ho l’Olot ha de superar l’Oriola a dos quarts de dotze del migdia i seguir amb plenes possibilitats d’acabar a la segona posició i assegurar-se l’any que ve la Segona RFEF. «L’Oriola és un equip fort i intens, un equip clàssic de la categoria. Té molt bones individualitats, jugadors de qualitat contrastada i de gran categoria com Chechu o Toché. Té molt d’ofici i és dinàmic, un equip difícil i complicat. Són millors del que diu la classificació», descrivia Muñoz sobre un conjunt valencià que és setè amb 25 punts i un coeficient d’1.04. Muñoz avisa i creu que el partit d’avui és «la primera final perquè esperem que n’hi hagi una altra». Salvar-se passa per guanyar avui ja que l’Hospitalet va vèncer ahir l’Atzeneta, i el Prat va remuntar al Mestalla.