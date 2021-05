El Sarrià va embalat cap a la permanència. El conjunt entrenat per Salva Puig ha sumat cinc victòries en els últims sis partits i això ha fet que, quan falten dues jornades per acabar el campionat, només necessiti un punt per salvar-se de forma matemàtica. Ahir, els gironins van demostrar, una altra vegada, que passen per un moment dolç , i van aconseguir una victòria de mèrit a la pista del Zarautz (27-28), que ja està salvat. De fet, una derrota del Teucro ahir a la pista del Màlaga hagués fet que els sarrianencs celebressin la permanència, però això no es va produir. Els gallecs van vèncer (26-28), i això fa que el Sarrià hagi d’esperar a la pròxima setmana, contra el Màlaga, per poder certificar la permanència. Ho farà en cas que guanyi o empati, depenent també del que facin Madrid i Teucro. Si un d’aquests dos equips no guanya, els de Salva Puig també serien, matemàticament de Plata la pròxima temporada, ja que madrilenys i gallecs s’enfronten en l’última jornada.

Ahir va ser un altre partit que el Sarrià va lluitar fins al final i, de nou, va sortir cara. I és que l’equip passar per un moment de molta confiança i això fa que encara que es vegin tres per sota quan falten 7 minuts pel descans (13-10), puguin ràpidament igualar (13-13). Antonio Moreno i Aleix Toro també travessen una bona època sota pals i combinat amb una bona denfensa fa que llavors Pere Arnau, ahir amb vuit gols, i Oriol Teixidor, amb sis, solucionin en atac. Amb 26-26 es va entrar en entrat en els últims sis minuts i els gols de Mariscal i Segarra van posar al Sarrià dos per sobre (26-28) i ja no van deixar que els bascos poguessin igualar.