el públic torna a dos camps de segona a. Els estadis del Lugo i el Castelló van ser els primers a obrir les portes a l’afició, gràcies a la bona evolució del virus a València i Galícia. 1 Els seguidors del Castelló van presenciar una dura derrota contra el Ponferradina a Castalia. F

2 L’afició del Lugo va vibrar amb la remuntada del seu equip contra el Mirandés gràcies a dos penals. F

Penúltima jornada de Lliga Santander, horari unificat, transistor encès... I nervis presents en tots aquells equips que encara s’hi juguen alguna cosa, que són la majoria, perquè ben poc està decidit en la penúltima jornada. Deu partits, avui, a partir de 2/4 de 7 de la tarda, haurien d’ajudar a aclarir una mica la situació.

Atlètic de Madrid, Madrid i Barça pugnen pel títol. Els matalassers, líders, són els que ho tenen millor: sumen 80 punts i reben l’Osasuna, que ho té tot fet, al Wanda Metropolitano. «Entrem a la zona Suárez, és un moment ideal perquè un futbolista com ell trobi i pugui resoldre situacions del joc que l’equip necessitarà, perquè està acostumat a aquests partits i perquè té la jerarquia de poder fer-ho», apuntava l’entrenador dels madrilenys, Simeone.

Els seus veïns, el Madrid, juguen lluny de la capital d’Espanya, ho fan a San Mamés, contra l’Athletic de Bilbao. L’entrenador blanc, Zinedine Zidane, no va aclarir si seguirà la propera temporada com a entrenador després que aquesta setmana s’hagi especulat que vol plegar per desgast físic i mental, segons apuntava TeleMadrid. Són segons a la classificació, a dos punts del líder. «No és a les nostres mans però ho podem fer», declarava Zidane. Una victòria de l’Atlètic li donaria avui mateix el títol si els blancs no guanyen a Bilbao.

El tècnic del Madrid creu que l’equip es troba en un moment òptim de forma «després de guanyar dijous (a Granada) amb un gran partit, tant en atac com en defensa. M’ajuda a pensar que estem preparats per a les dues últimes jornades. Ho donarem tot, el cent per cent, i no tinc cap dubte. no està tot a les nostres mans però sabem que podem fer-ho». Per tenir possibilitats d’aixecar el títol de Lliga, Zidane recupera el lateral brasiler Marcelo però, en canvi, perd el migcampista alemany Toni Kroos. Dani Carvajal continuarà sent baixa.

Si el futur de Zidane és del tot incert, qui serà l’entrenador del Barça la temporada vinent,, també. Fa dues setmanes, els blaugranes eren els clars candidats a endur-se la Lliga després d’una gran remuntada i de ser el conjunt que donava millors sensacions. Però, després dels fracassos sonats contra el Granada (1-2) i el Llevant (3-3), els de Ronald Koeman han quedat relegats a la tercera posició amb 76 punts. És a dir, quatre menys que el líder, l’Atlètic de Madrid, i dos menys que el Madrid. Per seguir amb opcions d’acabar primers, els culers hauran de superar al Camp Nou el Celta de Vigo i esperar que l’Atlètic de Madrid falli. «Hem parlat, discutit i quedat per després de la temporada. L'última paraula la té sempre el president del club. Jo en aquest sentit estic molt tranquil», comentava un Ronald Koeman que es va reunir divendres amb Joan Laporta per parlar sobre el futur. Poc hi té a fer el Barça ja a la Lliga, sobretot després de deixar escapar un 0-2 dimarts al Ciutat de València.

Pel que fa a la part baixa de la classificació, com a la part alta, encara tot està per decidir. Valladolid, Elx i Eibar són ara mateix els tres equips que ocupen les tres posicions de descens. Els seus rivals avui són la Reial Societat, el Cadis i el València respectivament. A part d’aquests tres conjunts, Alabès, Getafe i Osca es juguen no descendir a Segona. Els marges són molt estrets, en una Lliga més igualada que mai.