Un Barcelona pobre i trist es va acomiadar matemàticament de La Lliga després de perdre per 1-2 davant d'un Celta de Vigo que va sumar la seva cinquena victòria consecutiva, tot i que no li va servir per allargar el somni europeu, ja que el Betis i el Vila-real també van guanyar els seus partits. Un doblet de Santi Mina va servir als gallecs per sortir vencedors del Camp Nou, que van remuntar el gol inicial d'un Leo Messi que hauria pogut jugar el seu últim partit al feu blaugrana.

El Barça va començar el partit bolcant-se a l'atac, però sense disposar de rematades clares davant Iván Villar. Només Antoine Griezmann en el minut 10, després d'una passada interior de Messi, va tenir un cara a cara amb el porter visitant, al qual no va poder superar. En el minut 28, Messi no va desaprofitar una 'delicatessen' de Sergio Busquets, que li va posar una pilota mil·limètrica al cap. Amb aquest gol, l’argentí va sumar el número 30 en aquesta Lliga, que el curs passat es va quedar en 25. L'alegria del gol de Messi va durar poc als culés. Concretament fins al minut 38, quan un xut de Mina va superar Ter Stegen per fer l’empat (1-1).

A la represa, Koeman va fer entrar Riqui Puig per Pedri, que va donar una mica de desimboltura als locals, tot i generar poc perill a la porteria de Villar. A vint minuts pel final, Francisco Trincao i Martin Braithwaite van entrar per intentar sumar els tres punts, però la impotència dels blaugranes va passar de la teoria a la pràctica amb tota la seva esplendor. En el minut 83, l’àrbitre va expulsar Lenglet per doble targeta groga. La conclusió del drama blaugrana i l'epopeia gallega la va posar de nou Santi Mina batent Ter Stegen en l’últim minut de partit després d’aprofitar el rebuig del pal d’una centrada enverinada d'Augusto Solari.