Si per casualitat han de tornar a creuar els seus camins aquesta temporada, el Girona B va enviar ahir un avís contundent ahir al Terrassa a Riudarenes. Victòria clara per 3-1 amb la vista posada en la tercera fase de la lluita per l’ascens a la Segona RFEF i que de retruc deixava al conjunt egarenc sense el bitllet que hi portava directe. Els dos hauran d’anar a la repesca. Com que els d’Axel Vizuete han quedat quarts amb 47 punts, gaudiran d’una setmana de descans. Exactament el mateix que farà el Terrassa, tercer amb 48 punts. De moment el play-off arrenca amb els duels Granollers- Sant Andreu i Cerdanyola-Vilassar. El Girona es trobarà a semifinals l’equip millor classificat que superi la primera ronda, i el Terrassa, el que hagi quedat pitjor. Podria donar-se el cas d’una hipotètica final dels gironins amb els de Juanjo García. Per l’experiència d’aquesta fase, seria una final calenta. Sobretot per la part del Terrassa, que malgrat desplaçar una bona colla d’aficionats a Riudarenes amb ganes de gresca van tornar amb les mans buides i més d’una llàgrima. Ara bé, depenent què passi amb el Vilafranca que és filial del Lleida, també hi ha la possibilitat que els dos equips que es plantin a la final pugin. Si els del Segrià no ascendeixen a 1a RFEF, i ho tenen complicat, frenaran al seu filial.

El partit era a porta tancada com de costum, però la pressió externa de l’afició del Terrassa des de fora les reixes era inevitable. Havien vingut a celebrar l’ascens -no va donar-se-, encara que tampoc van faltar crits i insults per intimidar els gironins. La polèmica que van crear arran del partit suspès per covid segueix portant-los cua. Per a Vizuete, era un factor més a superar. El tècnic va aprofitar per donar l’oportunitat als menys habituals. Van donar tots la cara amb un Jaime, el segon porter, inspirat per no deixar escapar el seu moment. El Girona B se sentia còmode. Sobretot, amb la pilota. Tot i que quan no la tenia també es defensava amb destresa. Dan va obrir la llauna en una acció de pissarra a la sortida d’un córner, mentre que Zamorano va decidir abans del descans. Adri Gené va sentenciar al minut 94.