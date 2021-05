La Bisbal d’Empordà ha acollit aquesta setmana la cinquena edició del Torneig Internacional de Tenis Femení Solgironès, que es va decidir ahir en una final molt disputada i que es va allargar fins a les gairebé tres hores. Una final que no va decebre el públic assistent, va gaudir d’allò més d’un partit vibrant de tennis. El trofeu se’l va emportar Irina Khromacheva que va superar la cap de sèrie número u del torneig, Arantxa Rus, en un partit que es va decidir en el tie break del tercer i definitiu set (6-4, 1-6 i 7-6 (9-7)).

La russa ja va sorprendre guanyant el primer set per 6-4 que, de fet, hagués pogut caure en qualsevol dels dos costats. Però Khromacheva, amb el seu joc de tot i picardia, va acabant fent seva la primera mànega. A l’holandesa, cap de sèrie número u del torneig, no li quedava cap més remei que reaccionar, i ho va fer, i de quina manera. Rus va augmentar el ritme de piloteig i va connectar diverses dretes guanyadores en les quals la russa no va tenir res a fer. Semblava que la tònica havia canviat després que l’holandesa s’emportés el segon set de forma contundent (1-6) i semblava que en la definitiva mànega podria fer valer condició de favorita per emportar-se el duel.

De fet, l’holandesa va començar dominant el tercer set per 3-0, però Khromacheva no va donar el braç a tòrcer i va veure que la seva rival jugava molt lluny de la línia de fons i ho va aprofitar per fer moltes deixades. Per la seva banda, Rus intentava contrastar aquestes deixades jugant-li al revés i buscant errors no forçats de la seva rival.

Amb les dues jugadores ja una mica cansades es va arribar a l’empat a sis jocs. Es decidiria tot al tie break i tot feia pensar que s’emportaria el partit la qui tingués les cames més fresques. Rus va començar dominant, però Khromacheva va tornar a reaccionar, de nou, amb pilotes curtes i fent córrer la russa per tota la pista, buscant-li errors no forçats. Ho va aconseguir, va disposar de dues pilotes per guanyar el trofeu amb el 6-4, però l’holandesa va salvar les dues per empatar a 6 el tie break. Fins i tot, es va tornar a posar per davant amb el 6-7. Ara va ser Khromacheva qui va salvar la pilota de partit amb una deixada i va aprofitar el seu bon moment per acabar de sentenciar el partit a favor seu. Primer, amb el 8-7, amb un dels millors punts que s’han vist en el torneig d’aquest any. I després, amb el definitiu 9-7 que feia guanyar el torneig de la Bisbal a la russa en un partit que quedarà com a un dels més èpics del torneig.