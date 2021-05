L’Olot necessitava tres punts sí o sí per continuar amb opcions de seguir viu en la lluita per la permanència. La papereta no era fàcil, i és que a davant tenia un Oriola en una situació encara més delicada. El partit va ser molt disputat i obert. No obstant això, l’Olot va ser qui va trobar el premi. En una segona meitat en què va caure un ruixat de gols, un gol d’Eloi Amagat i un doblet de Pol Prats -que s’estrenava com a golejador- li van donar la victòria als de Miquel Àngel Muñoz. De res va servir el gol de l’Oriola, obra de Miguel Marí, poc abans del xiulet final.

Amb aquests tres punts, l’Olot arriba viu a l’última jornada de la competició. Ara mateix és quart amb 33 punts i un coeficient d’1.22. Per davant dels garrotxins, es troba el Prat amb 32 i 1.23 i un partit menys que el jugaran dimecres contra un Penya Deportiva que no s’hi juga res. Tot i que aquest duel no seria definitiu podria marcar el destí d’un Olot que rep la jornada que ve, que és la darrera, els mallorquins. Si el Prat puntua, caldrà guanyar l’últim partit i esperar què fan els rivals. Si perd, l’Olot dependria d’ell.

Sense un clar dominador va començar el partit, hi havia molt en joc. La més clara la va tenir Barnils al minut 18 amb una forta canonada des de la zona de tres quarts que va obligar a Arias a refusar a córner. Abans, Eloi va buscar Xumetra amb una paret a dins l’àrea, però el de l’Estartit no va arribar a la rematada. Una fórmula que el davanter repetiria amb Arumí a la banda esquerra i que, ara sí, acabaria amb una passada de la mort i el posterior xut de Xumetra que va blocar Arias amb gran encert. Per la seva banda, l’Oriola va tenir ocasions puntuals. La majoria d’elles van venir a través de serveis de cantonada. Malgrat tot, la més clara la va tenir Chechu després d’una centrada de Giné. En les darreries de la primera meitat els garrotxins van reclamar penal en dues ocasions, primer ho va fer Kilian Grant per possibles mans d’Olmedo i més tard Delgado quan va caure a l’àrea.

Els dos equips necessitaven la victòria per seguir respirant i es preveia una segona part molt intensa. No va defraudar. Ben aviat, Xumetra va conduir un contraatac per la banda esquerra fins a trobar Eloi Amagat sol a l’àrea. El gironí va controlar la pilota i va superar el porter local. El gol despertaria l’Oriola, que ben aviat es bolcaria a l’atac, però va veure com li expulsaven Olmedo per simular penal. Amb un jugador més, l’Olot va trobar més espais. Per aprofitar-ho, Muñoz va donar entrada a Salinas i Pol Prats en detriment de Xumetra i Delgado. L’Olot ho va seguir intentant, però no va ser fins els últims deu minuts que no va poder sentenciar el partit. Al 83, una passada exquisida de Pedro del Campo a l’interior de l’àrea va trobar Pol Prats, que ajustant la pilota al pal dret de la porteria local va fer el 0-2, i poc després, el 0-3, deixant el gol del local Marí en anècdota.