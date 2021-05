L’Atlètic de Madrid arribarà a l’última jornada de la lliga depenent de si mateix per a proclamar-se campió després de sumar aquest diumenge una agònica victòria davant l’Osasuna (2-1), que guanyava quan faltaven només deu minuts i va acabar claudicant davant els gols de Renan Lodi i Luis Suárez, artífexs de la remuntada. El conjunt de Simeone depèn de si mateix per a ser campió en l’última jornada a Valladolid. El Madrid, que va guanyar a Bilbao contra l’Athletic (0-1) segueix a dos punts, mentre que el Barça ja no hi té res a fer havent caigut amb el Celta (1-2).

L’ímpetu de l’Atlètic va arraconar als de Pamplona de sortida. L’Osasuna va saltar al Metropolitano amb defensa de cinc, un d’ells Ramalho, i una medul·lar que volia frenar el vertigen dels de Simeone que imprimeixen Carrasco i Llorente. És a dir, els visitants van plantar-se amb un plantejament totalment defensiu.

El líder dominava però li va costar molt transformar-ho en gols (n’hi van anul·lar dos per fora de joc amb el 0-0) i de fet va haver d’esperar fins al minut 88 per a esclatar d’alegria amb el gol de Suárez, que portava gairebé dos mesos sense marcar i va triar el millor moment possible per reaparèixer. Era el 2-1 que culminava una dura remuntada, i que va arribar poc després de l’empat anotat per Renan Lodi, que va definir amb fam de davanter davant Sergio Herrera després d’una sensacional passada de Joao Félix. Tant el brasiler com el portuguès van sortir en la segona part i van acabar sent decisius per capgirar l’increïble 0-1 de Budimir a un quart del final. Per uns minuts el Madrid, que guanyava a San Mamés, va ser líder.

A Bilbao Nacho mantenia vives les esperances del Reial Madrid. El central de la pedrera permetia als madridistes seguir somiant pel títol de lliga. Els blancs es van veure durant gairebé vint minuts líders de la Lliga però al final s’han de conformar arribant a l’última i definitiva jornada a l’espera d’una ensopegada de l’Atlètic a Valladolid i obligat a no fallar a casa amb el Vila-real. L’únic gol del partit va arribar quan el central madrileny, al minut 68 després de rematar en el segon pal un centre des de la banda dreta de Casemiro, qui set minuts abans havia estavellat un cop de cap en el travesser de la porteria de Unai Simón.

L’Athletic no va abaixar els braços i va tenir dues ocasions per a igualar el partit, però les rematades de Villalibre i Vesga van marxar per damunt del travesser. A més, al minut 88 va ser expulsat amb vermella directa el davanter de l’Athlètic Raúl García,i els visitants van adormir el matx, sabent de la importància dels tres punts.

L’Atlètic de Madrid continua líder dos punts per sobre del Reial Madrid, restant una jornada, i guanyant diumenge a Valladolid serà campió de Lliga.