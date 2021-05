La vuitena peça de la plantilla de l’Spar Girona per a la propera temporada ja té nom i cognoms: l’escorta sueca Binta Drammeh (Riga), amb passat a la Lliga Femenina després d’haver jugat a l’Araski (2018/19), es va confirmar ahir com a nova jugadora de l’equip gironí, i s’afegeix a un bloc que fa goig i on ja hi eren Julia Reisingerova, Julia Soler, Laia Palau, Laia Flores, Frida Eldebrink, Giedre Labuckiene i Kennedy Burke. Segurament encara arribaran un parell de reforços més, a banda que també s’està negociant la renovació de María Araújo, lesionada de llarga durada i que no podrà reaparèixer fins a final d’any. Un altre dels fronts oberts que hi ha a Fontajau és a la banqueta. La continuïtat d’Alfred Julbe, que acaba contracte, ha sigut una incògnita des que l’Uni va quedar eliminat a semifinals a mans del València, però en els últims dies club i entrenador han multiplicat els contactes i han acostat posicions. Sembla, per tant, que la possibilitat que segueixi va prenent forma.

El director esportiu de l’Uni, Pere Puig, valorava d’aquesta manera la incorporació de Drammeh: «Amb aquest fitxatge s’apunta una mica com serà l’equip per a les properes temporades. Tindrem un joc exterior més físic que ajudarà més al rebot amb jugadores polivalents». L’escorta sueca ha firmat per dos anys (1+1), segons Puig, «una manera d’abaratir el fitxatge per a la segona temporada». Nascuda a Skäggetorp, Suècia, el 1992, Binta Drammeh és una jugadora exterior de 180 cm amb un llarg recorregut internacional. Va començar la seva trajectòria la temporada 2009-10 amb el Telge Basket, on va fer una mitjana de 15,6 punts i 9,4 rebots. Ha passat per França, Alemanya, Rússia, Turquia, Hongria, Itàlia, Espanya i Letònia.

Farà 29 anys el dia 21 de maig i aquesta temporada jugava al TTT Riga, rival de l’Spar Girona en la fase de grups de l’Eurolliga. La seva mitjana en la màxima competició continental ha estat, aquest curs, d’11 punts, 3,3 rebots i 1,3 assistències. A la Lliga Bàltica presenta uns números millors, amb 17,3 punts, 4,5 rebots i +22,5 de valoració. També és una habitual a la selecció sueca absoluta, on és companya de Frida Eldebrink, amb qui ara també coincidirà al vestidor de Fontajau. Abans havia passat per totes les categories de formació de la selecció.

Un altre dels fronts oberts a l’Spar Girona és tancar el nom de qui n’ocuparà la banqueta. Alfred Julbe, que va substituir Èric Surís a primers de novembre, només va firmar pel que quedava de temporada. El tècnic sempre ha estat predisposat a continuar, i en els mesos que ha dut l’equip li ha fet guanyar una Copa de la Reina i el va portar fins als quarts de final de l’Eurolliga. A la Lliga, però, l’Uni va caure a semifinals contra el València, i en el definitiu partit l’entrenador va ser desqualificat per dues tècniques. En els últims dies els contactes s’han intensificat, les dues parts han exposat els seus plantejaments i l’acord sembla una mica més a prop.