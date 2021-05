El Mallorca és des d'aquest vespre nou equip de Primera divisió. La derrota de l'Almeria a Cartagena (3-2) ha provocat que l'equip balear, que no juga fins demà el seu partit de la jornada 40 a Tenerife (21.30), hagi aconseguit recuperar la categoria que va perdre el curs passat sense necessitat de competir. El Mallorca acompanya l'Espanyol, que ja fa dies va celebrar l'ascens directe. L'Almería es queda a la classificació amb 67 punts a falta de dos partits i encara no té garantit matemàticament el "play-off" d'ascens. El Girona el podria atrapar dijous si guanya a Màlaga.

El partit d'aquesta tarda ha sigut molt emocionant. El Cartagena s'ha avançat per tres vegades, després que en les dues anterior l'Almeria hagués aconseguit igualar el marcador. Rubén Castro ha fet l'1-0 al minut 41 però abans del descans Umar ha empatat. A la represa el davanter local ha tornat avançar el seu equip, i Ramazani ha empatat poc després de penal. Al minut 82 el Cartagena ha fet el 3-2 definitiu, també des dels 11 metres, obra de De Blasis, després que l'àrbitre consultés el VAR.

Aquest marcador és molt interessant per al Girona, per partida doble: l'Almeria s'encalla i se'l pot atrapar a la classificació, i per altra banda, el Cartagena, amb el triomf, suma 48 punts i està pràcticament salvat. No cal oblidar que el Girona tanca la lliga a Cartagonova el proper diumenge 30 de maig i el més probable és que els locals ja no s'hi juguin res.