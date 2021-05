Encara amb la ressaca després de golejar el Chelsea (0-4) i guanyar la primera Lliga de Campions de la seva història, el Barça femení està obligat a canviar el xip ben aviat perquè el calendari no s’atura i a l’horitzó treu el cap un altre títol que ompliria una mica més les vitrines. La Lliga ja és a la butxaca, però el campionat domèstic encara té vuit partits per davant i demà, torn per rebre l’Athletic Club. La setmana vinent, però, serà el torn de la Copa de la Reina. El Barça n’és el vigent campió i defensa un trofeu que té ganes de tornar a aconseguir.

El dimecres, 26 de maig, torn per a les semifinals contra el Madrid CFF a l’estadi de Butarque. El mateix escenari que el dia 30 acollirà la final. L’altre bitllet se’l jugaran el Llevant i l’Atlètic de Madrid. Aquest últim, l’únic botxí fins ara del conjunt blaugrana, que no podrà rubricar una temporada perfecta perquè es va quedar sense la possibilitat d’apuntar-se la Supercopa d’Espanya, precisament, en caure amb les madrilenyes.