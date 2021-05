La Lliga va acceptar la petició del Vila-real d’avançar el seu partit contra el Reial Madrid corresponent a l’última jornada de la Lliga Santander a dissabte. La decisió fa que, de retruc, també s’avancin la resta de partits on hi ha el títol i el descens en joc. D’aquesta manera, dissabte a les sis de la tarda es decidirà el campió de Lliga en els duels Valladolid-Atlètic i Madrid-Vila-real. Els matalassers seran campions si guanyen al Nuevo Zorrilla. A la mateixa hora es resoldrà la incògnita de quins dos equips acompanyaran l’Eibar a Segona Divisió. Els partits amb equips implicats en la lluita pel descens són, a banda del Valladolid-Atlètic, l’Osca-València i l’Elx-Athletic Club. Els aragonesos depenen d’ells per mantenir-se a la màxima categoria. Divendres obriran la jornada el Llevant i el Cadis, que ja no s’hi juguen res i, diumenge, la tancaran els duels Granada-Getafe i Sevilla-Alabès, també sense res en joc.