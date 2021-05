El Llagostera és a una victòria de pujar a Primera RFEF. Noten que ja ho tenen a tocar?

Arribarem al partit de diumenge amb moltes ganes i una enorme il·lusió. Venim d’un altre partit molt important. Necessitàvem sumar i els tres punts ens van de meravella per seguir somiant. El que volem és l’ascens, sí o sí. Per nosaltres i per donar una alegria a tots aquells aficionats que durant la temporada no han pogut estar amb nosaltres i ens han seguit des de casa. Afrontem el proper partit amb la il·lusió de poder aconseguir una fita molt bonica.

A tocar de l’ascens, classificats per a la propera Copa del Rei, campions de la Copa Federació... Té molt de mèrit el que ha fet l’equip, no troba?

Oi tant, però nosaltres hem anat partit a partit, sempre buscant la victòria. Tenir aquesta ambició és el que ens ha dut fins aquí. El treball és de tots i és cert que la temporada ens ha anat molt bé. El punt d’inflexió va ser guanyar la Copa Federació. Ens va anar molt bé per afrontar el que venia. I a la Lliga les coses també ens estan sortint. Com he dit, és el resultat al treball diari de tot l’equip.

S’ho esperava mesos enrere?

A mi sempre m’agrada lluitar per alguna cosa maca, important. Però la veritat és que no m’ho esperava. Això va canviar quan vaig conèixer l’ambició d’aquest vestidor. Vaig veure que tindríem opcions de lluitar per objectius interessants. El cop al damunt la taula va ser la Copa Federació. Vam veure que podíem amb tot.

Bona temporada a títol col·lectiu i també individual. A més, ja ha fet tres gols i sempre que marca, l’equip guanya.

Sí, però això és anecdòtic, de veritat. Al final el que suma no només són els meus gols, sinó el que aporten tots els jugadors. Un futbolista no pot guanyar ell sol un partit. Que he pogut donar un cop de mà? Perfecte. I si ha sigut amb gols, doncs millor. Estic content. Però el mèrit és de tothom.

Parla del treball de l’equip. Hi afegeixo el cos tècnic que lidera Oriol Alsina. Què me’n pot dir?

Sí, sí. Quan em refereixo a l’equip els incloc a tots ells. M’han acollit molt bé i he rebut tota mena de consells que he intentat aprofitar.

Nota, per tant, que ha anat evolucionant?

Sí. M’he integrat a l’equip i ara em sento molt bé. Sincerament, no m’ho esperava. Això és gràcies a tot l’esforç que hi ha al darrere, això fa que estigui així. Al cent per cent, a disposició de l’entrenador per ajudar quan sigui.

M’acaba de dir que no esperava estar tan bé. Com és això?

Perquè vinc d’una categoria inferior. L’any passat vaig jugar a Tercera amb el Figueres i pensava que em costaria més adaptar-me a la Segona Divisió B. Però no ha sigut així. M’ha ajudat estar cada dia al costat de gent molt professional. Les coses m’han anat sortint i això m’ha donat moltíssima confiança.

Doncs si això fa pujada, ve de Tercera i ara juga a Segona B, quin és el proper esglaó?

Ui, això dependrà de molts factors. El que vull com a futbolista, com és obvi, és millorar. Si la temporada vinent puc estar més amunt, doncs perfecte.

Al Llagostera a Primera RFEF, per exemple?

Si és així, per què no? Com he dit, la intenció és evolucionar. Cada any i també dia a dia.

Vostè és nascut a la Seu d’Urgell però té nacionalitat belga. M’ho explica?

Per part de la meva mare, tota la família és de Bèlgica i per això agafo la seva nacionalitat. Ella és nascuda allà i després va venir a Catalunya. Es va instal·lar a Lleida i va ser al cap d’un temps que vaig néixer jo.

Fins i tot ha sigut internacional en categories inferiors amb Bèlgica. Com recorda aquesta experiència?

Vaig estar una vegada amb l’equip sub-19. No m’ho esperava gens ni mica, va ser una sorpresa. En tinc un molt bon record. Vaig gaudir-ho al màxim. Cada dia vivia una cosa nova. M’ho passava tan bé que semblava un nen petit! Era un somni que vaig poder complir. I ara mai se sap si el dia de demà hi tornaré. Si em truquen... Jo, encantat.

Però vostè s’ha format com a futbolista aquí, a Catalunya.

Sí, sí. Vaig començar a l’equip del meu poble, la Seu d’Urgell, quan tenia 6 anys fins que vaig ser infantil. Llavors vaig pujar a jugar a Andorra. Sent juvenil vaig estar a l’Atlètic Segre, on vaig fer una molt bona temporada.

I llavors el pesca el Girona.

Efectivament, l’últim any de juvenil el jugo al Girona, però sent ja sènior he estat cedit primer al Figueres i ara al Llagostera.

Per tant, deu seguir ben atent què és el que fa el primer equip del Girona i també el filial, per si sona la flauta la temporada vinent i el volen.

Exacte. Per això estic treballant tant. Perquè em surtin bé les coses cada dia, per anar millorant i perquè la gent del Girona em pugui veure. Si m’apareix una bona oportunitat, és clar que l’aprofitaré. El Girona B jugarà el play-off per intentar pujar a la Segona RFEF i espero que les coses li vagin de meravella. I el primer equip està en una línia espectacular, amb cinc victòries seguides. Estan en un bon moment.

Quins han sigut i són els seus referents?

Quan era petit em fixava sobretot en Messi. La seva manera de jugar sempre m’ha agradat molt. Ara que soc més gran, hi ha d’altres futbolistes com Hazard, De Bruyne o Luis Suárez. Però no només ho fa la qualitat, sinó el treball que hi ha al darrere.

Aquests li queden una mica lluny. Segur que té referents més a prop. A Llagostera, per exemple.

Sí, aquí també hi ha molt bons jugadors! Pitu, per exemple, que ha estat uns quants anys a Segona i té molta experiència. O Aimar, per exemple. Són referents. És interessant veure com treballen, com entrenen, per després aprendre’n un munt.