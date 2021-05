El mes vinent, del 10 al 13 de juny, se celebrarà la novena edició de la Jornada de l’Esport Femení a Girona i es farà d’una manera més extensa per evitar aglomeracions i garantir les mesures de seguretat davant la pandèmia de coronavirus. El pavelló de Fontajau en va acollir ahir la presentació, on es va explicar que els actes tindran lloc del 10 al 12 de juny a les places Salvador Espriu i Calvet i Rubalcava, així com també al riu Onyar. I que el dia 13 hi haurà l’acte de cloenda a l’Auditori Josep Irla.

La jornada comptarà amb exhibicions esportives d’una trentena d’entitats i clubs de la ciutat i la província i seran quatre les seves ambaixadores. L’esquiadora ribetana Núria Pau; la jugadora de tennis taula Sofia Xuan Zhang, la gimnasta Judit Carmaniu, del Club Mabel de Benicarló; i la futbolista del Girona Núria Llop.