L'Olot manté intactes les seves opcions de jugar la temporada vinent a la Segona RFEF després que Peña Deportiva i Prat hagin empatat (1-1) aquesta tarda en un partit aplaçat. Això ho deixa tot obert per a l'última jornada, que es disputarà aquest diumenge en horari unificat a les 12 del migdia.

Ara mateix, l'equip de Miquel Àngel Muñoz és quart del seu grup amb 33 punts i un promig d'1.22. Idèntics números que el Prat, tercer, que això sí té un gol menys de diferència general i per això es troba una posició per sobre. Segon és l'Espanyol B amb 34 (1.26) i primer el Peña Deportiva, amb 35 i un promig d'1.40. Els dos primers classificats s'asseguraran ser de Segona RFEF el curs que ve i segurament també el tercer sobretot en cas de guanyar el cap de setmana, perquè d'aquesta manera no tindrà la pitjor puntuació si es compara amb els altres grups.

Per atrapar una d'aquestes places, existeixen un seguit de combinacions i l'Olot n'hauria de complir almenys una per atrapar el seu objectiu. Hauria de guanyar el Peña Deportiva i que l'Espanyol B perdi, o si aquest no ho fa, que el triomf sigui per un gol més del que ho pugui fer el Prat, que juga a casa amb l'Oriola. Si els olotins empatessin, els valdria una derrota del Prat. Fins i tot perdent hi hauria opcions, sempre i quan el propi Prat també caigui i ho faci per un gol més de diferència.