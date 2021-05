Sense ni un euro a la caixa, amb una generació de futbolistes que ha esgotat el seu cicle esportiu, i enmig de la crisi econòmica mundial generada per la pandèmia, Joan Laporta afronta la seva nova etapa al capdavant del Barça i ho fa amb una sèrie de reptes.

El prioritari és el de gestionar un «canvi de cicle» que és una realitat, com ell mateix reconeixia aquesta setmana. Ells llargs contractes que en el seu dia van signar algun dels futbolistes de la plantilla i les seves elevadíssimes fitxes faran encara més complicat dur a terme la necessària renovació del vestidor. El president assumeix que alguns membres del vestidor hauran de marxar amb la carta de llibertat i que el club no ingressarà ni un euro en molts casos. Sense múscul econòmic per competir en el mercat i invertir en fitxatges contrastats, la idea és construir un nou equip sobre la base dels Araujo, Mingueza, Dest, De Jong, Pedri, Ilaix, Riqui Puig, Ansu Fati i companya.Hi haurà fitxatges, però està per veure’n la quantitat i la identitat. Sonen i amb molta força el Kun Agüero i Èric Garcia (Manchester City) i també Memphis Depay (Lió).

A tots ells, Laporta espera que s’hi sumi Leo Messi. Un altre repte és convèncer l’argentí perquè lideri el nou projecte. A favor hi té la seva bona sintonia amb el jugador i l’entorn, però també és conscient que amb això potser no n’hi ha prou perquè Messi voldrà un projecte guanyador i no pas mitges tintes. En breu també s’haurà de gestionar el possible comiat de Koeman i decidir-ne el substitut (sona Hansi Flick, segons RAC1). Serà essencial trobar nous recursos econòmics i reactivar l’anomenat Espai Barça.