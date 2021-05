La Federació Catalana de Futbol activarà en els propers dies la devolució del 50% de la quota del Portal del Federat, a tots aquells afiliats i afiliades, tant amateurs com de base, de categories d’àmbit territorial, que van abonar-la íntegrament. L’acord, adoptat per la Comissió Executiva, s’ha pres com a conseqüència de la crisi sanitària, que només ha permès la celebració de la meitat d’aquestes competicions. La devolució es farà en els propers dies.